Advogado de Júlio Loureiro: "Fez-se justiça"

O advogado do funcionário judicial Júlio Loureiro afirmou esta terça-feira estar satisfeito com a decisão da juíza Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal, em não pronunciar o seu cliente.