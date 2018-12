Sporting diz que consultou o plantel antes de realizar o vídeo de Natal

"Leões" explicam por que motivo decidiram avançar a ideia de transformar o ataque à Academia numa invasão de crianças.

O Sporting explicou, através do seu Chief Operating and Strategic Officer, por que motivou realizou um vídeo de Natal que transformou o ataque à Academia, um dos dias mais negros da história do clube, numa "invasão de crianças" a Alcochete - onde confraternizam com o os jogadores leoninos -, sublinhando que só avançou para o mesmo após obter o aval do próprio plantel.



"O conceito deste vídeo chegou até nós como sugestão dos nossos sócios. Obviamente, antes de avançarmos definimos como condição essencial dar a voz aos nossos jogadores para nos dizerem se este seria um conceito válido, ou não, com o qual todos se sentissem confortáveis. Todos aprovaram e desta forma conseguimos criar um vídeo de Natal onde associamos a Academia ao que existe de melhor no mundo, as nossas crianças que são o futuro do Sporting", afirmou Miguel Cal num comunicado de imprensa.



No mesmo comunicado pode ler-se que o "mote é associar a Academia Sporting a um universo de celebração, positivismo e união, entre os jogadores e as crianças". A produção do vídeo é da responsabilidade da Garage Films.