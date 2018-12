Águias passaram no Funchal

Rui Vitória falou de uma vitória justa este domingo diante do Marítimo. O treinador do Benfica sublinhou que as águias foram a melhor equipa em campo e que poderiam ter marcado mais golos no segundo tempo.



Vitória justa



"Satisfeito, ganhámos justamente, um jogo que tradicionalmente é difícil porque esta equipa bate-se bem no seu estádio. Vencemos na primeira parte com muita concentração e solidez. Na segunda parte tivemos oportunidades para o segundo golo. Fomos a melhor equipa em campo, contra um adversário forte."



Zivkovic por Gabriel



"Era fundamental controlar a faixa esquerda, uma maior proteção ao corredor direito. O jogo ia para um jogo mais direto e o Gabriel é mais poderoso do ponto de vista físico."



5.ª vitória seguida



"É mais um jogo a vencer, é continuar nesta fase de retoma, dedicando a nossa qualidade em cada jogo, deixar tudo em campo e depois descansar. O fundamental era ganhar aqui e ganhámos justamente."



Teste mais difícil desde Munique?



"Todos os testes são complicados, foi um jogo difícil mas temos tido jogos complicados. Temos de ter a capacidade de ultrapassá-los. Hoje controlámos me bem o setor recuado, explorámos o corredor direito na primeira parte, nasce o penálti de uma jogada por aí. Foi mais um teste, passámos e estamos satisfeitos."