O Comité Executivo da UEFA aprovou esta segunda-feira incorporar o vídeo-árbitro na Liga dos Campeões a partir dos oitavos de final. Inicialmente, a ideia passava por adotar a tecnologia na prova apenas na próxima temporada, mas devido aos vários erros cometidos na fase de grupos,Recorde-se que o presidente da UEFA, Aleksandr Ceferin, começou por adotar um discurso que ia contra a utilização do VAR em provas da UEFA. Ultimamente, o dirigente do organismo do futebol europeu tem vindo a manifestar outra opinião."A Champions é como um Ferrari ou um Porsche; não se pode conduzir de imediato, precisa de treino, testes fora de pista e todos têm que entender como funciona", disse recentemente Ceferin, em referência à preparação para incluir o VAR na Champions.