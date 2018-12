Seleccionador nacional viu-se agradado por ter "escapado à Alemanha" mas afirmou que o grupo com Ucrânia e Sérvia não será "menos difícil".

Portugal encabeça o Grupo B da fase de qualificação para o Euro 2020, na qual vai defrontar Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo e Fernando Santos, presente no sorteio em Dublin, já analisou os adversários. "Diria que é um grupo com 3 candidatos para dois lugares e Portugal quer um deles", afirmou o selecionador nacional à Sport TV.



E comentou: "Nós escapámos da Alemanha... ou a Alemanha escapou de nós. Poder-se-à dizer que será um grupo menos difícil por não termos apanhado a Alemanha mas isso não é verdade. A Ucrânia e a Sérvia são difíceis, subiram na Liga das Nações e isso é sinónimo da sua qualidade. Conhecemos bem a Sérvia, tem excelentes jogadores. A Ucrânia coloca grandes dificuldades e temos duas equipas em ascensão: Lituânia, que são sempre jogos muito complicados, e o Luxemburgo, que tem estado num processo acelerado de melhoria. É um grupo difícil e Portugal tem de estar preparado".



"Cauteloso? Assumo-me como candidato e isso é normal. Não há euforia, mas também não há dramatismo. Somos candidatos e assumimo-nos como tal. Tenho um grande respeito pelas equipas, mas não tenho medo de defrontar nenhuma. Queremos estar na fase final e revalidar o título", disse.



Sobre o facto do Euro 2020 ser organizado em 12 cidades diferentes de outros tantos países, Fernando Santos 'espera para ver'. Tem coisas positivas, como levar o futebol a mais países, mas temos de ver as questões das deslocações. É uma experiência e não vale a pena estarmos a antecipar cenários".



O presidente da FPF, Fernando Gomes, liderou a comitiva que representou o organismo que tutela o futebol português no sorteio em Dublin e, além de Fernando Santos, esteve acompanhado pelo CEO da FPF, Tiago Craveiro, pelo diretor João Vieira Pinto e pelo team manager Carlos Godinho.