Solução interina no Benfica passa por Bruno Lage, Luisão e Júlio César

É a alternativa a ser considerada caso Rui Vitória saia, e até à chegada do novo treinador.

Caso se verifique a saída de Rui Vitória, a solução interina do comando técnico do Benfica passará por Bruno Lage, Luisão e Júlio César até ficar definido o novo treinador.



Lage voltou no verão ao Benfica, depois de trabalhar com Carlos Carvalhal em Inglaterra. Luisão e Júlio César penduraram as botas esta época. O ex-guardião tem residência em Lisboa; o antigo capitão é director de relações internacionais das águias. Aliás, esteve em Munique, onde partilhou um vídeo a lembrar que "sábado há mais"....



Nesta altura ainda não está tomada uma decisão sobre Rui Vitória. O treinador do Benfica também não colocou o lugar à disposição, garantiu uma fonte próxima do treinador a Record.



Rui Vitória há muito que é contestado mas a goleada sofrida terça-feira frente ao Bayern, em Munique, agravou essa situação.