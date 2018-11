Petit é o novo treinador do Marítimo. O contrato é válido até final da temporada.Petit terá Felipe Anunciação como adjunto e sucede a Cláudio Braga, que deixou segunda-feira o comando técnico da equipa do Funchal.Petit já orientou Boavista, Tondela, Moreirense por duas vezes e P. Ferreira. O Marítimo leva uma série de dez jogos sem vencer, com cinco derrotas consecutivas. É o 13.º classificado da Liga NOS.