O Benfica apelou aos seus adeptos para evitarem o uso de material pirotécnico (tochas, petardos ou outros artefactos) nos encontros da equipa de futebol, em casa ou fora, sob pena de, na próxima vez que tal acontecer, o Estádio da Luz ser interditado. Record já tinha dado conta desta possibilidade no passado dia 21, explicando que na próxima vez que um jogo do Benfica for interrompido por causa do arremesso de artefactos pirotécnicos, o Conselho de Disciplina da FPF decretará a realização de um ou mais jogos à porta fechada."Existe um apelo que temos de fazer. É responsabilidade de todos e de cada um de nós evitarmos que o Estádio da Luz seja interditado pelo uso de material pirotécnico, sejam tochas ou outro tipo de artefactos. O uso deste tipo de engenhos nos últimos jogos, com o Moreirense na Luz e na recente deslocação a Tondela, levou a uma condenação e à aplicação de uma multa em 20 mil euros por parte do Conselho de Disciplina da FPF ao Benfica. Qualquer deslize e nova reincidência pode implicar um jogo à porta fechada no Estádio da Luz. Apelamos e agradecemos o apoio incansável de todos, mas sem o recurso a qualquer tipo de material pirotécnico", pode ler-se num comunicado do Benfica no seu site.Refira-se que já correm dois processos, um instaurado pelo IPDJ e outro pela FPF.