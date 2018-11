Treinador do Sporting satisfeito com a vitória na Taça de Portugal.

Marcel Keizer mostrou-se satisfeito com a vitória deste sábado diante do Lusitano de Vildemoinhos na sua estreia no comando técnico dos leões. O holandês explicou à Sport TV que ainda é cedo para dizer se este é o seu onze de eleição, mas elogiou a prestação da equipa.



Análise ao jogo



"Nos primeiros 10, 20 minutos tivemos problemas, mas depois criámos boas oportunidades. Marcámos um golo mas não gostámos de sofrer o 1-1. Na segunda parte estivemos bem, pressionámos e marcámos bons golos. Durante os 90 minutos os adeptos foram fantásticos. No final de contas, acho que foi um bom dia para nós."



Este será o 11 base?



"Tenho duas semanas de trabalho. Trabalhamos nos treinos e não é certo que seja esta a equipa. Vamos ver."



Jogo difícil



"Não foi nada que não esperasse, porque tinha visto o jogo do Lusitano. Estiveram bem, esperávamos algo como isto, por isso marcar quatro golos foi muito bom."



Qualidade e experiência fez a diferença?



"Claro. Temos bons jogadores, estiveram bem. Como treinador penso sempre que pode ser melhor, mas foi bom e os jogadores conseguiram uma boa vitória."