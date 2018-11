O treinador do Sporting estreia-se hoje contra o Lusitano na Taça de Portugal. E Keiser já definiu um objectivo: "Queremos fazer um longo caminho na Taça de Portugal".

Marcel Keizer explicou esta sexta-feira que "não há problema" no facto de ter herdado um plantel já feito. O treinador holandês disse mesmo que não quer arranjar justificações para nada.



"Não sou pessoa de arranjar desculpas, de este plantel não ter sido feito por mim. Não há problema, tem bons jogadores", referiu em conferência de imprensa, não querendo depois alongar-se sobre a janela de mercado que se aproxima: "É muito cedo para a questão do mercado de transferências".



Questionado sobre se este é um desafio de risco na carreira, o treinador dos leões não se mostrou preocupado: "Não creio. Sei o que gosto no futebol e nas minhas equipas. Quero continuar com boas exibições ter algumas coisas diferentes na maneira de jogar. Não penso na carreira, só quero uma equipa a jogar bom futebol".



