Holandeses estiveram a perder por 2-0 mas igualaram a partida nos momentos finais. Juntam-se assim a Portugal nas eliminatórias que se disputarão em Junho de 2019.

A Holanda completou hoje a 'final four' da primeira edição da Liga das Nações, que Portugal organiza em 2019, ao empatar 2-2 na Alemanha, após estar a perder por 2-0, no fecho do Grupo 1 da Liga A.



O 'onze' de Ronald Koeman, que só precisava de um ponto, ganhou o agrupamento com os mesmos sete pontos da campeã mundial França - mas vantagem no confronto direto (1-2 fora e 2-0 em casa) - e dois da Alemanha, juntando-se a Portugal, Inglaterra e Suíça.



Em Gelsenkirchen, os germânicos chegaram a 2-0, com tentos de Timo Werner, aos nove minutos, e Leroy Sané, aos 19, mas, na parte final, os holandeses restabeleceram a igualdade, com golos de Quincy Promes, aos 85, e Virgil Van Dijk, aos 90+1.



A 'final four' realiza-se entre 05 e 09 de junho de 2019, no Porto e Guimarães, sendo que Portugal disputará a sua meia-final no primeiro dia -- a segunda será no seguinte -, frente a um adversário a determinar no sorteio de 03 de dezembro, em Dublin.



A Holanda ganhou o Grupo 1, a Suíça o 2, Portugal o 3 e a Inglaterra o 4, com França, Bélgica, Itália e Espanha a serem segundas nos respetivos agrupamentos e a assegurarem a manutenção da Liga A da nova prova da UEFA.



Por seu lado, e ao serem terceiras nos seus grupos, Alemanha, Islândia, Polónia e Croácia descem à Liga B, sendo promovidas Ucrânia (primeira do Grupo 1 da Liga B), Bósnia-Herzegovina (3), Dinamarca (4) e Rússia ou Suécia (2).