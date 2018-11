Pai de Matheus Pereira questiona rapidez na naturalização de Jovane Cabral

Notícia não caiu bem no seio da equipa de representação de Matheus Pereira.

A notícia da naturalização de Jovane Cabral, avançada em primeira mão por Record, não caiu bem no seio da equipa de representação de Matheus Pereira. Não concretamente pela naturalização do cabo-verdiano, mas sim pela rapidez com que todo o processo foi concluído, ao contrário daquilo que sucede com o brasileiro, que aguarda há largos meses por novidades nesse capítulo.



Em declarações à sua assessoria, o pai do jogador questiona mesmo por que um processo foi tão rápido e outro não.



"É uma coisa a questionar-se. Nada contra o Jovane, pelo contrário, é um miúdo de muita qualidade mas estamos a tratar deste documento para o Matheus desde Novembro de 2016 junto do clube. Vejam quanto tempo está a arrastar-se. O Matheus está cá desde os 13 anos. A família toda já obteve a cidadania e ele não! Qual é o problema? Por que é que para um é mais rápido? O dele até hoje não saiu e ninguém se manifesta. Todos nós temos, onde está o dele? Tem maior interesse em representar a Selecção Nacional e sempre o disse. Mesmo que não fosse por esse motivo já teria o mesmo direito. Situações como essa são difíceis de entender", disse Alexandre Pereira, agente do atleta, que actualmente representa o Nuremberga.