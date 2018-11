Mustafá recebido com cânticos no Pavilhão João Rocha

Líder da Juve Leo foi esta quinta-feira libertado pelas autoridades.

Esta quinta-feira libertado pelas autoridades depois de ter estado em prisão preventiva na sequência da investigação ao ataque à Academia de Alcochete, Mustafá marca esta noite presença no duelo de futsal entre Sporting e Sibiryak, referente à Ronda de Elite da Liga dos Campeões. O líder da Juve Leo foi bastante saudado pelos restantes elementos da claque leonina, que lhe dedicaram mesmo várias músicas na fase inicial do encontro.



O líder da Juventude Leonina, detido no domingo, foi libertado mas não se conforma com a sua implicação: "Não sou traficante, não sou terrorista, sou presidente da Juventude Leonina. Vejam o processo. (...) É claro que não foi justo. Não foi justo, porque não tenho nada a ver com isto", afirmou Mustafá, à saída do Tribunal do Barreiro.



Com Lusa.