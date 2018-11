"É mais uma ingratidão, um disparate total. Isto não lembra a ninguém", lamentou irmã do antigo presidente do Sporting.

Alexandra de Carvalho falou esta terça-feira à TVI para comentar a detenção do seu irmão, Bruno de Carvalho. A irmã do antigo presidente do Sporting não escondeu a revolta sobre a situação pela qual o ex-dirigente leonino está a passar.



"É mais uma ingratidão, um disparate total. Isto não lembra a ninguém. Os casos mais mediáticos são os que nos mostram o que provavelmente se passa com mais pessoas", começou por dizer.



"Como se deixa um homem num local onde não há um duche, chuveiro, para ser ouvido a uma terça e uma quarta?", disse, antes de afirmar que o seu irmão está a ser alvo de um tratamento injusto.



"Injustiça? Com certeza. É assustador ouvir os comentários que são feitos. É como se a pessoa fosse impotente perante isto tudo. A verdadeira sensação é que Bruno de Carvalho está abaixo da justiça. E provavelmente há mais pessoas assim", disse.