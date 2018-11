Sporting contrata iraniano para a Unidade de Performance

19:52

O Sporting contratou o iraniano Alirezza Rabbani para a Unidade de Performance. O conceituado 'sport scientist' começou hoje a trabalhar na Academia de Alcochete.

Com formação em ciência desportiva, nos EUA e em Inglaterra, Rabbani, de 34 anos, é especialista na área da preparação física, tendo colaborado nomeadamente no Paris Saint-Germain ou na conhecida Academia Aspire, do Qatar.



Entre fevereiro e maio deste ano, curiosamente, Rabbani desenvolveu um trabalho de pesquisa em colaboração com o professor português Filipe Clemente, na Escola Superior de Desporto e Lazer, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.



Para além de ter participado em inúmeras conferências e de ter dezenas de artigos em publicações científicas e certificações profissionais, Rabbani trabalhou entre 2010 e 2015 no Sepahan FC, no Irão, como preparador físico de várias equipas da formação, área na qual conta com longa experiência.



Rabbani chega ao Sporting com cartas de recomendação, entre outros, de Craig Twist, professor na Universidade de Chester, Valter di Salvo, diretor de Performance e Ciência da Academia Aspire, e Martin Buccheit, responsável pelo departamento de performance do PSG.