Águias precisam de um autêntico milagre para avançar.

Com o empate diante do Ajax, o Benfica não conseguiu 'responder' à vitória holandesa da jornada passada e, desta forma, deixou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões à distância de um milagre.



Com dois jogos pela frente, a formação encarnada está obrigada a vencer ambos, tendo de esperar que o Ajax não conquiste mais do que um ponto nos seus jogos. Caso a formação holandesa empate os duelos com o AEK Atenas e o Bayern Munique, aí o Benfica está automaticamente eliminado.



Há ainda uma outra possibilidade de apuramento, mas essa talvez mais complicada: o Bayern perder os dois jogos, sendo que com as águias teriam de ser batidos por um resultado que anule o 2-0 da Luz. Vida muito complicada para Rui Vitória e companhia...