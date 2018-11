O clube árabe recebeu perto de meio milhão de euros de compensação.

Marcel Keiser já acertou a desvinculação com Al Jazira e, nas próximas horas, vai viajar para Portugal para assinar pelo Sporting. O holandês virá com Hugo Viana, responsável pelas relações internacionais do clube leonino, que esteve nos Emirados a negociar pelos leões.



Segundo o Correio da Manhã, o contrato do treinador com a equipa dos leões terá a duração de dois anos e meio, até 2021.



O clube árabe foi compensado com uma verba a rondar os 500 mil euros. Ao que tudo indica, a apresentação do novo técnico pode ocorrer já na sexta-feira.



Conforme Record noticiou, as negociações estavam muito avançadas, e só faltava acertar alguns pormenores pois o holandês estava vinculado até Junho de 2020. Na última hora foram desbloqueados os últimos detalhes e, após ter orientado o seu último treino, o técnico despediu-se dos jogadores agradecendo o empenho que revelaram nos últimos meses.



Aguarda-se agora a chegada a Lisboa onde Marcel Keiser irá negociar contrato com os leões. Conforme Record adiantou, o acordo deve ser válido por duas temporadas, com mais uma de opção. Resta acrescentar que mesmo que seja apresentado na sexta-feira, ainda será Tiago Fernandes a orientar a equipa na partida com o Chaves, relativa ao campeonato, no domingo.