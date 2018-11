Tiago Fernandes garantiu, este sábado, que o Sporting vai dar uma boa resposta frente ao Santa Clara. "Vamos entrar fortes e mostrar que estamos vivos", disse o treinador interino do Sporting na conferência de imprensa de antevisão da partida marcada para domingo.Tiago Fernandes explicou que aceitou com "orgulho" e tranquilidade o desafio que Frederico Varandas lhe propôs."Demonstrei total disponibilidade, estou aqui para ajudar com respeito total por José Peseiro com quem tive o prazer de trabalhar. Disse à direção que estava preparado para ajudar naquilo que entendesse, como faço desde o 1.º dia", explicou.