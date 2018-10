O membro da equipa técnica do Chelsea que provocou o treinador português do Manchester United, José Mourinho, no final de um jogo da liga inglesa futebol, foi multado em 6.000 libras (6.716,14 euros).A Federação Inglesa de futebol diz que o treinador adjunto dos 'blues', Marco Ianni, admitiu ter tido um comportamento inadequado no jogo frente ao Manchester United, que se jogou no dia 20 de Outubro, em Stamford Bridge.Ianni celebrou, de forma efusiva, o golo do empate do Chelsea (2-2), em tempos de descontos, e provocou José Mourinho e os outros elementos do banco do Manchester United. Na sequência do sucedido, Mourinho 'saltou' do banco e tentou confrontar Ianni, tendo sido parado pelos elementos de segurança e pelos membros da sua equipa técnica.