Joana Ornelas vai abandonar a posição de responsável pelo departamento de business, management e public affairs dos leões.

O Sporting e Joana Ornelas já acertaram a rescisão de contrato que ligava as partes. Desta forma, ao que foi possível apurar por Record, a ex-mulher de Bruno de Carvalho vai abandonar a posição de responsável pelo departamento de business, management e public affairs dos leões.



Depois de ter sido funcionária do Sporting ao longo de 10 anos, com exercício de funções em diferentes áreas do clube, Joana Ornelas casou-se com Bruno de Carvalho a 1 de julho de 2017 e, pouco depois, liderou o departamento no qual estava inserida a gestão integrada das áreas de Marketing, Comercial, Sócios, Museu, Merchandising, Comunicação, Fundação Sporting e Relações Públicas.



Esta quarta-feira em processo de divórcio litigioso com o ex-presidente do Sporting, a agora antiga funcionária dos leões abandona assim Alvalade.