Bruno de Carvalho perdeu a terceira providência cautelar na "guerra" jurídica que está a travar contra o Sporting . Segundo o Record , o antigo presidente pedia, nesta ação, a revogação das sanções disciplinares decididas pela Comissão de Fiscalização, nomeadamente, no seu caso concreto, a suspensão por um ano do estatuto de sócio, anunciada em Agosto.Além de Bruno de Carvalho , a providência cautelar rejeitada nas últimas horas foi movida por Alexandre Godinho, antigo vogal do Conselho Diretivo, e Trindade Barros, que fez parte da denominada Comissão Transitória da MAG, na fase final do mandato de BdC.