Andreia Couto suspeita de divulgar documentação confidencial

Andreia Couto foi despedida da Liga, onde desempenhava funções de directora executiva, por suspeitas de divulgação de documentação confidencial e acesso indevido à mesma. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária e remonta a abril.



Nas acusações da Liga a Andreia Couto, são ainda referidos o facto de "desrespeitado" Proença numa sessão de formação" e de "ter falsificado as declarações de amamentação do seu filho mais novo".



Andreia Couto nega todas as acusações e em carta enviada à Liga não reconhece ao organismo "legitimidade" para o "despedimento com justa causa". A ex-dirigente diz que em momento algum acedeu a "informação a que não pudesse aceder".



Andreia Couto admitiu "ter copiado determinados documentos para uma pen" mas não com qualquer outro fim que não fosse "poder responder com a prontidão exigida perante qualquer solicitação da LPFP".



Contactada por Record, a Liga de Clubes não quis fazer qualquer comentário por o caso se encontrar na justiça.