Já há acordo total entre Sporting, Rui Patrício e Wolverhampton, apurou Record. Desta forma, os leões irão receber uma verba pelo guarda-redes, depois de este ter rescindido no verão e saído a custo zero. Como o nosso jornal adiantou, Frederico Varandas deslocou-se no início desta semana até Londres para fechar o negócio, o que veio efetivamente a acontecer.



