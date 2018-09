Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar pela Juventus no jogo do passado domingo. O comentador Francesco Maria Oppini ficou eufórico com o brilharete do internacional português e deu nas vistas em directo, num canal italiano, tornando-se já viral nas redes sociais.

O adepto fervoroso e comentador italiano não conteve a emoção e celebrou efusivamente nas duas vezes em que Ronaldo meteu a bola na baliza dos adversários.



A partida terminou com uma vitória da Juventus contra o Sassuolo por duas bolas a uma.