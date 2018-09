O antigo futebolista argentino Diego Maradona é o novo treinador da equipa dos Dorados de Sinaloa, anunciou na quinta-feira o presidente do clube da segunda divisão mexicana."Contratámo-lo para vir trabalhar. Nas nossas conversas mostrou-se entusiasmado em vir treinar e foi mais fácil de o convencer do que poderia imaginar", disse Jorge Alberto Hank, em declarações à ESPN.O clube deixou, entretanto, uma mensagem na rede social Twitter, em que se pode ler "Bem-vindo Diego".Campeão mundial em 1986, a antiga estrela do futebol argentina orientou a selecção do seu país de 2008 a 2010, mas a sua carreira técnica não teve os mesmos êxitos que 'El Pibe' teve como jogador.Maradona, de 57 aos, tinha deixado em abril o cargo de treinador do Al-Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, e recentemente assumiu a presidência do Dínamo de Brest, da Bielorrússia.