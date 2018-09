O futebolista do Barcelona Lionel Messi disse esta segunda-feira que o português Cristiano Ronaldo torna a Juventus numa clara favorita a vencer a Liga do Campeões e considera que o Real Madrid ficou mais fraco."Sem Cristiano o Real Madrid não é tão forte e a Juventus torna-se numa clara favorita a ganhar a Liga dos Campeões. Eu nunca imaginei que ele saísse do Real Madrid e muito menos que fosse para a Juventus", disse o capitão do 'Barça', em entrevista ao programa 'Tot Costa', da Rádio Catalunha.De seguida, questionado se imaginaria seguir as pisadas do português e abandonar, neste caso, o FC Barcelona, o argentino esclareceu que se sente realizado."Tenho tudo aqui [em Barcelona] desde que tinha 13 anos. É uns dos melhores clubes do Mundo, se não mesmo o melhor. Os meus filhos nasceram aqui e não preciso de ir a lado nenhum por estas razões", argumentou.