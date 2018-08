A Sport TV anunciou que renovou o contrato para a transmissão da Premier League em exclusivo em Portugal por mais quatro anos.



Depois de nos últimos meses ter perdido várias competições para a nova rival Eleven Sports, a Sport TV garantiu a transmissão da liga inglesa até 2022.



O canal de desporto anunciou esta quarta-feira, 29 de Agosto, que renovou o contrato para a transmissão da Premier League em exclusivo em Portugal por mais quatro anos.

"É com enorme orgulho que a Sport TV oferece aos seus clientes a possibilidade de ver o melhor futebol que se joga no mundo inteiro. A Sport TV vem assim garantir aos seus clientes a qualidade e a emoção da Premier League até 2022. Temos os melhores clientes e eles merecem o melhor", referiu Nuno Ferreira Pires, presidente executivo o canal, que é detido em partes iguais pea Nos, Meo, Vodafone e pela Olivedesportos – empresa de Joaquim Oliveira.



Este anúncio acontece numa altura em que a Eleven Sports entrou no mercado português e ganhou a transmissão da Liga dos Campeões, das ligas de futebol espanhola, alemã, entre outras. Bem como da Fórmula1 a partir de 2019.