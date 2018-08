A Juventus venceu este sábado a Lazio 2-0, na segunda jornada da Série A italiana de futebol, num jogo em que os heptacampeões contaram no 'onze' com os portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo, que voltou a não marcar.Na estreia da 'vecchia signora' esta época em Turim, a formação orientada por Massimiliano Allegri alcançou uma vitória segura, assente numa exibição sóbria e pragmática perante o conjunto romano. Com a companhia do croata Mario Mandzukic e do italiano Bernardeschi no ataque, Ronaldo voltou a esforçar-se, mas demonstrou ainda alguma falta de entrosamento com os novos colegas.O primeiro golo acabaria por surgir no primeiro tempo, por intermédio de Miralem Pjanic, com um remate colocado do médio bósnio na sequência de um mau alívio de Wallace para a entrada da área 'laziale'. Uma vantagem previsível e que acentuou o pendor controlador da Juventus, gerindo o tempo e o ritmo com tranquilidade.A confirmação do segundo triunfo da Juventus ficou guardada para o segundo tempo, num lance em que Cristiano Ronaldo contribuiu involuntariamente com a assistência para o tento de Mandzukic, aos 75. O português tentou encostar para a baliza um cruzamento de Cancelo, mas a bola acabou por ressaltar nos pés e sobrou para a finalização fácil do avançado vicecampeão do Mundo pela Croácia.A segunda vitória em outras tantas jornadas reforçou a liderança provisória da Juventus, que soma agora seis pontos. Os heptacampeões transalpinos podem ser igualados ainda hoje pelo Nápoles, que defronta o AC Milan.