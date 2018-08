Lembrando aquilo que sucedeu, Jesus admite que tudo o que viveu lhe permitiu aprender. "No futebol aprendemos sempre. Valorizou-me como treinador. Se amanhã tiver de tomar uma decisão em defesa do clube, vou tomá-la. Não foi por ter sido o Sporting. Eu sou um apaixonado pela minha profissão, mas defendo a minha entidade patronal até aos limites que acho que são os que eu defendo. Foi isso que fiz, sempre fui assim", frisou.



"Tomei a atitude que tomei para defender o Sporting. Defendi o Sporting com toda a minha sabedoria e sabendo o que era o amanhã e que o amanhã ia sobrar para mim. A maior parte dos jogadores regressaram e se eu quisesse também podia. Mas depois dessa decisão tomada não poderia regressar", concluiu.











Em entrevista à SportTV+, Jorge Jesus falou da sua saída do Sporting e admitiu que, depois dos incidentes ocorridos na Academia de Alcochete, sentiu que não poderia ficar nos leões, mesmo não sabendo aquilo que não queria para o seu futuro."Não queria ficar no Sporting em face ao que aconteceu. Abdiquei de tudo, não trouxe nem um centavo, desde que me deixassem sair para onde quisesse. Não sabia o que queria, mas sabia que não queria ficar. Não podia ter ficado, sendo como sou. Procurei ser eu a sair. Tinha mais um ano de contrato. O presidente fez tudo para continuar e eu disse que não podia ficar. Sei as atitudes que tomei em defesa do Sporting. Sei que que ficaram muitas pedras no sapato. Por isso não quis ficar. O Al Hilal foi o primeiro clube que apareceu", disse.