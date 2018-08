Marega falhou o treino de preparação para a Supertaça que o FC Porto está a realizar em Aveiro e, segundoapurou junto de fonte próxima do jogador, recusa-se a jogar contra o Aves. O maliano pretende que seja autorizada a transferência para o West Ham, que se dispõe a pagar 30 milhões de euros para o levar da Invicta.Marega, recorde-se, tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Durante o defeso assumiu de viva voz o desejo de experimentar a Premier League, mas posteriormente a possibilidade de uma renovação com condições melhoradas foi colocada sobre a mesa e o maliano parecia conformado com a permanência em Portugal. Isto claro, até o West Ham voltar a entrar em força na equação.O filho do presidente do clube de Londres, David Sullivan Junior, esteve esta semana reunido com Pinto da Costa e visitou as instalações do FC Porto.(em actualização