A esquiadora norueguesa Vibeke Skofterud, campeã olímpica em Vancouver2010, foi hoje encontrada morta na ilha de Santa Helena, no sul da Noruega, com a primeira tese a apontar para um acidente com uma moto de água.A polícia, que foi alertada no sábado à noite para o desaparecimento da esquiadora, está a investigar o caso e já admitiu que as conclusões poderão demorar semanas.O desaparecimento de Vibeke Skofterud foi comunicado à polícia pelo seu namorado, depois de a esquiadora não ter regressado, no sábado, à casa que ambos arrendaram para passar férias na ilha de Tromoya.O corpo foi encontrado perto da moto de água, tendo a polícia afirmado que "apesar de todas as opções estarem em aberto, tudo indica que se tratou de um acidente no qual Vibeke Skofterud foi a única envolvida".Skofterud, de 38 anos, foi uma das melhores esquiadoras de fundo da Noruega, tendo integrado a equipa nacional entre 2001 e 2014. Em 2010, nos Jogos Olímpicos de Inverno disputados em Vancouver, no Canadá, foi medalha de ouro na estafeta de cinco quilómetros.