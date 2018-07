A portuguesa Filipa Broeiro conquistou o título de campeã da Europa de bodyboard de sub-18, no Eurosurf junior, que decorre até domingo na praia de Santa Cruz, em Torres Vedras.Na final, a bodyboarder da Ericeira conquistou 14,67 pontos, impondo-se à francesa Mathie Goujon (5,64), à espanhola Teresa Padilla (4,4) e à britânica Gabrielle Taylor (2,43)."Já estava a espera que a Filipa fizesse o que fez, aliás era o que todos estávamos à espera. É sempre bom começarmos uma grande final a ganhar e isso motiva-nos para alcançarmos o motivo principal que nos trouxe aqui: sermos campeões europeus", afirmou a seleccionadora portuguesa de bodyboard feminino, Catarina Sousa.O campeonato europeu de juniores decorre até domingo, na praia de Santa Cruz, integrado no programa do Ocean Spirit, numa competição em que Portugal defende o título colectivo (surf, bodyboard e longboard) conquistado em 2016, em Marrocos.Esta é a segunda vez que este campeonato está a ser disputado em Portugal - a primeira edição nas águas nacionais, em 1996, terminou também com a vitória da selecção portuguesa.