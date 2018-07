Guarda-redes português actua na Turquia ao serviço do Göztepe e conhece bem o adversário dos "encarnados" na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Beto Pimparel, guarda-redes internacional português, acredita que o Benfica pode vencer o Fenerbahçe nos jogos da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, já que não espera um "Fenerbahçe muito competitivo".



"Tenho acompanhado as pré-temporadas e o Benfica está a encontrar o seu melhor momento, está a ganhar as rotinas necessárias para enfrentar o Fenerbahçe, que está em fase de transição com algumas incógnitas em relação à entrada e saída de jogadores", disse o guarda-redes do Göztepe.



"A meu ver, o Benfica tem a vantagem de jogar a primeira mão em casa, porque se pode superiorizar. Na segunda mão, independentemente de ser num estádio muito difícil de jogar, com um ambiente pesado e onde há uma pressão enorme por parte dos adeptos, não acredito que seja já um Fenerbahçe muito competitivo", continuou o guardião de 36 anos.



Beto deixou ainda a sua previsão para o desfecho desta eliminatória e a 'fórmula' para os encarnados serem bem sucedidos na segunda mão, na Turquia: "Acredito que o Benfica tem mais do que argumentos para conseguir levar de vencido este Fenerbahçe. Tem de gerir os timings de jogo, gerir a posse de bola, criar alguma impaciência nos adeptos e tentar usar os adeptos turcos contra a própria equipa".