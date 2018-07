Piccini ruma ao Valencia por 10 milhões de euros

Com a saída do italiano, José Peseiro fica com Ristovski e Bruno Gaspar para o lugar de lateral direito.

Cristiano Piccini está de saída do Sporting. O defesa direito italiano, de 25 anos, vai reforçar o Valencia, numa transferência que renderá aos cofres leoninos qualquer coisa como 10 milhões de euros, ainda que 15% dessa verba tenha de ser transferida para o Betis, devido ao acordo feito pelos dois clubes aquando da transferência em 2017/18.Piccini efectuará exames médicos já na segunda-feira e no dia seguinte irá juntar-se aos trabalhos da equipa che, sob o comando de Marcelino Toral.Refira-se que este se trata de um regresso de Piccini ao futebol espanhol, do qual saiu na época passada, na altura proveniente do Betis, a troco de 3 milhões de euros (os andaluzes ainda encaixarão mais 1,5 milhões pelos 15% a que tinham direito). Quer isto dizer que, contas feitas, o lateral renderá um lucro aproximado de 5,5 milhões de euros.