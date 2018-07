Bruno de Carvalho reagiu ao comunicado da Comissão de Gestão do Sporting no qual é dito que os sócios que foram suspensos preventivamente não podem usar os núclos para "ações de propaganda". O ex-presidente dos leões realça que esta tomada de posição não legitima que os núclos sejam condicionados."Lamento mais este comunicado cheio de mentiras e com efeito nulo quanto à legalidade do que pretende exigir aos núcleos. O Sporting CP não pode viver, através de pessoas que não foram eleitas pelos seus sócios, dias de total falta de democracia e desrespeito pela Lei e pelos Sportinguistas. Os sportinguistas saberão impedi-lo", escreveu Bruno de Carvalho no Facebook.O ex-dirigente leonino disse ainda ter "a certeza de que todos os candidatos vão ainda hoje repudiar o teor" do comunicado por acreditarem "nos valores como democracia, pluralidade de ideias e acesso a todos à informação".