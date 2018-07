Diego Lopes apanhado a conduzir sem carta

Diego Lopes foi multado na terça-feira à noite por condução de veículo sem habilitação legal. O brasileiro, que está ainda a tirar a carta de condução, irá pagar a coima não sofrendo qualquer penalização em termos desportivos por parte do Rio Ave, conforme confirmou o Record Tudo aconteceu depois do jogo entre Famalicão e Rio Ave na terça-feira. A equipa viajou de regresso a Vila do Conde após o encontro que terminou empatado (1-1) e o jogador, de 24 anos, terá sido interceptado depois.