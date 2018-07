Na Áustria, em estágio de pré-temporada com o Al Hilal, Jorge Jesus abordou a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, sublinhando "o risco" da decisão do internacional português."Ronaldo vive constantemente em desafio. Se calhar achou que o Real Madrid já não o desafiava, tem objetivos que se calhar quer atingir... A Juve também é uma grande equipa. O melhor golo da vida dele foi em Turim [Liga dos Campeões], mas Madrid é Madrid, Juve é Juve. Para mim é uma diferença muito grande. É um risco. Ele vai dar protagonismo à equipa, à cidade, ao futebol italiano, mas o Real Madrid se não é a melhor equipa do mundo é a segunda. Ronaldo quis tomar outra opção. Dou-lhe os parabéns porque é preciso muita coragem para sair do Real para ir para a Juventus. Vai dar maior capacidade internacional à Juventus. Espero que tenha muita sorte", afirmou aos jornalistas portugueses este domingo.