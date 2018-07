Segundo avança a imprensa do país vizinho, o novo advogado do jogador, o penalista Miguel Ferrer, conseguiu a libertação do central mediante o pagamento de uma fiança de 30 mil euros, mas o atleta vai ter se se submeter a uma série de condições para se manter em liberdade.Semedo não pode aproximar-se a mais de 300 metros do homem que terá sequestrado e ameaçado, sendo ainda obrigado a apresentações semanais perante as autoridades.O dinheiro da fiança já terá sido transferido, mas o jogador só deixará a prisão de Picassent quando os 30 mil euros derem entrada na conta das autoridades judiciais.Recorde-se que Rúben Semedo jogava no Villarreal quando foi detido, a 22 de fevereiro, por alegadamente sequestrar, agredir e ameaçar um homem na sua residência, com uma arma ilegal.O jogador foi suspenso pelo clube e não recebe salário. Responde pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaças, posse ilegal de arma e roubo com violência.