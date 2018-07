Já todos esperavam a mensagem de despedida de Marcelo a Cristiano Ronaldo e até se estranhava a demora por uma publicação do brasileiro. Mas essa mensagem chegou e não desapontou. No Instagram, o lateral esquerdo deixou uma sentida publicação ao agora jogador da Juventus, na qual confessa que nunca esperou que este dia chegasse.Recorde-se que a imprensa italiana revelou durante o dia de ontem que CR7 terá pedido à Juventus a contratação do seu amigo , pelo que é bem possível que a despedida seja apenas... para alguns dias."Quem diria hein Cris!!!É mano, chegou a hora de dizer até logo...Juro-te que não imaginava que esse dia chegaria!Mas nada nessa vida é para sempre, espero que você seja muito feliz na sua nova caminhada.Foram quase 10 anos do teu lado, 10 anos de alegria, bom futebol, vitórias, derrotas e momentos maravilhosos!Aprendi muito com você. A sua dedicação é a coisa mais bizarra que eu vi num atleta.Tudo de bom para você e sua linda família!Vou sentir saudades das nossas resenhas antes dos jogos quando vocês acertava o resultados e antes das finais nos tranquilizava com sua experiência e o carinho com os mais jovens!Tenho orgulho de ter jogado contigo, não porque SEJAS O MAIOR JOGADOR DA P#RR% TODA e sim pela pessoa que você é!!!Quando parar de jogar vou sentar no bar, tomar uma cerveja, e vou contar vááárias histórias e mostrar todas as nossas fotosJá já 'tamo' junto de novo ?? #M12"