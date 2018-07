Sporting continua a encaixar milhões com Cristiano Ronaldo

Clube de Alvalade vai receber verba referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA.

A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus vai voltar a dar lucro ao Sporting. O jogador deixou Alvalade em 2003 a troco de 15 milhões de euros, mas a verdade é que, graças ao chamado Mecanismo de Solidariedade, os leões ainda beneficiam do negócio e o lucro total ficará muito próximo dos 20 milhões.



Já foi assim em 2009 quando o avançado trocou o Manchester United pelo Real Madrid. O negócio fez-se por 94 milhões de euros. Na altura, o Sporting relatou ter recebido 2,393 milhões - o Mecanismo de Solidariedade calculava-se de forma distinta da atual.



Desta feita, a Juventus eleva esse valor aos 100 milhões (é esse o valor pago ao Real Madrid e é essa a verba base de cálculo) e permite novo encaixe ao clube de Alvalade. Mas vamos às contas.



O Mecanismo de Solidariedade reserva 5 por cento do valor da transferência para os clubes que formaram o jogador entre os 12 e os 23 anos. Neste caso, há cinco milhões de euros para distribuir por esses emblemas.



Ronaldo passou seis temporadas no Sporting, assinaladas a negrito no quadro abaixo. Assim, o Regulamento de Transferências da FIFA prevê que os leões recebam 45 por cento do Mecanismo de Solidariedade, o que equivale a 2,25 por cento de uma futura transferência do internacional português.



- Época do 12.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)

- Época do 13.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)

- Época do 14.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)

- Época do 15.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)

- Época do 16.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)

- Época do 17.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)

- Época do 18.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)

- Época do 19.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)

- Época do 20.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)

- Época do 21.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)

- Época do 22.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)

- Época do 23.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)



Assim, o valor que cabe ao Sporting será de 2,25 milhões de euros. No total, o Sporting ficará a lucrar mais de 19,6 milhões de euros com um jogador que deixou Alvalade há 15 anos.



Recorde-se que também o Manchester United e o Nacional lucram com a mudança de Ronaldo: os ingleses recebem neste caso 2,5 milhões, ao passo que os insulares encaixam 250 mil euros.