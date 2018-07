Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, falou na última sexta-feira com Cristiano Ronaldo pelo telefone. Segundo avança a 'Gazzetta dello Sport', o técnico esteve nas instalações do clube para ultimar os detalhes do regresso da equipa ao trabalho (que aconteceu segunda-feira) e aproveitou para se inteirar das últimas notícias sobre a transferência do português do Real Madrid para Turim.Escreve o diário desportivo italiano que Allegri conversava com um alto dirigente do clube sobre o melhor jogador do Mundo quando este o pôs em contacto telefónico com o craque.A conversa não terá sido muito longa mas serviu para Cristiano Ronaldo perceber que o treinador da equipa está em sintonia com os dirigentes e que conta tê-lo ao seu dispor assim que possível.Entretanto, o jogador voltou às redes sociais, agora no âmbito dos seus compromissos comerciais. Ronaldo congratulou-se com a entrada da MTG (empresa de cosméticos japonesa) na bolsa de Tóquio.