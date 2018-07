A atleta conquista este prémio um dia depois de ter sido quarta classificada na prova dos 1.500 metros dos Nacionais de atletismo.





A atleta do Sporting Sara Moreira conquistou este domingto o título nacional dos 5.000 metros, em Leiria, um dia depois de ter sido quarta classificada na prova dos 1.500 metros dos Nacionais de atletismo.



Sara Moreira concluiu a prova em 15.54,12 minutos, a sua melhor marca do ano, impondo-se às companheiras de equipa Catarina Ribeiro (16.12,72 minutos) e Susana Godinho (16.31,23), segunda e terceira classificadas, respectivamente.



"O primeiro objectivo era ser campeã de Portugal, o segundo era correr o mais rápido possível. Estou muito feliz por os ter conseguido", afirmou Sara Moreira.



No sábado, Sara Moreira não foi além do quarto posto, na prova dos 1.500 metros dos Nacionais, vencida pela romena Claudia Bobocea (Sporting), tendo o título sido conquistado por Neide Dias (Benfica).



"Estou a ganhar confiança, embora sinta que estou a valer um registo melhor dos que consegui este fim de semana. Em cinco dias, corri três vezes e já dá para perceber que posso melhorar mais, estando atenta à recuperação", referiu Sara Moreira, salvaguardando ter "treino pela frente e os nacionais de clube", antes de pensar nos Europeus-.