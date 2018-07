João Félix, o miúdo de que todos falam

Um mês e 24 dias depois do Benfica ter vencido, por 1-0, o Moreirense, na última jornada do campeonato 2017/18, as portas do Estádio da Luz voltaram a abrir-se para que os adeptos pudessem ver o treino do plantel. Nas bancadas, pediu-se o título e um nome andou nas bocas de todos: João Félix, a nova pérola da formação dos encarnados.

Faltavam 10 minutos para as 10h, hora marcada para o treino, e já o piso zero da bancada BTV estava lotado. Face à afluência, os encarnados decidiram abrir o piso um e os topos junto ao relvado. O início do treino foi, então, retardado 15 minutos, para que todos pudessem acomodar-se nos seus lugares. Face à passagem pelos torniquetes, o número foi sendo actualizado, e a última contagem registou perto de 20 mil adeptos nas bancadas.

