Mal acabou o Bélgica-Brasil, que terminou com a vitória dos europeus por 2-1 e consequente eliminação dos sul-americanos nos quartos-de-final do Mundial 2018, surgiram nas redes sociais vários memes, um deles com a imagem da célebre estátua de Bruxelas, o Manneken Pis, a urinar em Neymar. Mas tudo ganhou outra proporção quando o presidente da Câmara da capital belga 'aprovou' a montagem."Nada a acrescentar", comentou assim Philippe Close ao fazer retweet da imagem com um 'coração'. Algo que gerou logo polémica e não só entre brasileiros.