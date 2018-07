Gelson Martins já tem tudo fechado com o Atlético Madrid para rumar à capital espanhola na próxima época, apurou Record . No entanto, o Sporting e os colchoneros ainda não fecharam negócio, estando agendadas novas reuniões para a próxima semana a fim de se chegar a um acordo.Os valores da transferência irão depender do acordo a que os dois clubes chegarem, uma vez que o At. Madrid está disposto a incluir Vietto e André Moreira no negócio. Sousa Cintra irá agora sentar-se à mesa com José Peseiro para concluir se o perfil dos jogadores interessa aos leões.Na próxima semana, os dois clubes voltarão a encontrar-se.