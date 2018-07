A imprensa grega noticia esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo está de férias num luxuoso complexo turístico a sudoeste da península do Peloponeso chamado 'Costa Navarino' (pode ver fotos do complexo em cima). O avançado do Real Madrid aguarda à beira mar, nas paradisíacas praias banhadas pelo mar Jónico, o desfecho das negociações com a Juventus que, ao que tudo indica, deverão culminar com a mudança do craque português para Turim.Segundo foi noticiado pela imprensa local, Ronaldo chegou à Grécia a bordo de jato privado que aterrou no aeroporto mais próximo do complexo, tendo depois sido transportado para hotel de helicóptero. As medidas de segurança para garantirem a sua privacidade e a dos seus familiares são extremas.Ao que tudo indica Cristiano está acompanhado pela namorada, Georgina Rodríguez, e pelo filho mais velho, Cristianinho, que já foram vistos na praia e a jogar ténis.