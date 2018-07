As acções da Juventus estão a subir 8,66% para 0,891 euros, elevando para 34,8% a subida desta semana, num período marcado pelas notícias em torno da contratação de Cristiano Ronaldo.

Na última semana o valor de mercado da Juventus aumentou em mais de 200 milhões de euros, valendo actualmente quase 900 milhões de euros.

As acções sobem assim todos os dias desta semana, como o ritmo a acelerar. Na sessão de ontem os títulos subiram mais de 11%, no dia em que em que as notícias deram como fechado o acordo, apontando para sábado a apresentação do jogador português.

Os valores envolvidos no negócio parecem não assustar os investidores. Em causa estará o pagamento de 100 milhões de euros ao Real Madrid e 30 milhões de euros por época a Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid há nove anos, numa operação que estará a ser patrocinada pela Fiat, que tal como a Juventus é detida pela família Agnelli.

O clube italiano comprometeu-se a pagar ao internacional português 120 milhões de euros por um contrato de quatro anos, representando um salário anual de 30 milhões de euros e mensal de 2,5 milhões.

A reunião entre Jorge Mendes, Florentino Pérez e ainda José Ángel Sánchez, dirigente do Real Madrid, na madrugada de quinta-feira, 5 de Julho, deixou claro aquilo que já se fala há vários dias: a saída de Cristiano Ronaldo do clube é inevitável e o seu futuro vai, quase de certeza, passar pela Juventus. Segundo a 'Marca', no encontro - que não será o último - ficaram definidas as bases do adeus do melhor do Mundo ao Santiago Bernabéu. A imprensa italiana dá conta que a apresentação do capitão da Selecção Nacional poderá acontecer já este sábado.