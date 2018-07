Madeira Rodrigues falou ainda de Frederico Varandas na entrevista desta quinta-feira à CMTV.

Pedro Madeira Rodrigues acredita que Bruno de Carvalho não será uma ameaça nas próximas eleições do Sporting. O candidato à presidência, que teve pouco mais de nove por cento dos votos precisamente frente ao antigo presidente no último ato eleitoral, vê mesmo a situação a inverter-se.



"Os sócios não disseram só que queriam a destituição, disseram que não queriam que ele se recandidatasse, porque ele tinha dito que não ia recandidatar-se se fosse destituído. Se ele se recandidatar, vai ter a mesma votação que eu tive no ano passado. Já não é um candidato forte", referiu à CMTV.



Questionado sobre se é possível unir a candidatura à de Frederico Varandas, Madeira Rodrigues respondeu assim: "Não sei o que vai acontecer. Pelo Sporting já fiz muito no passado. Na última candidatura larguei tudo para marcar a diferença para Bruno de Carvalho. Adivinhei o que ia acontecer, infelizmente. Ainda não vi ninguém que esteja melhor preparado do que eu para ser presidente. As pessoas não me quiseram ouvir, também por erros meus, experiência… Varandas foi o meu médico durante alguns anos. Integrá-lo no projeto? Se isso for para bem do Sporting… ".



Elogios para Cintra



Pedro Madeira Rodrigues está a gostar do trabalho da Comissão de Gestão em Alvalade e estabeleceu mesmo uma comparação: "Estivemos cinco anos com Bruno de Carvalho e de repente vemos Sousa Cintra a ser entrevistado e sentimo-nos bem. É uma lufada de ar fresco. Toda aquela gente da Comissão de Gestão e Comissão de Fiscalização são bons sportinguistas. Vamos estar-lhes sempre gratos. Estou contente com o trabalho".