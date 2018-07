Vídeo surgiu nas redes sociais, mas já foi entretanto retirado.

O reforço policial que esta manhã se verificou em Alcochete, durante o treino da equipa com José Peseiro, não esteve apenas relacionado com o facto de ali se realizar o primeiro treino do Sporting depois dos ataques de 15 de Maio, mas também devido a um vídeo que circulou esta terça-feira nas redes sociais.



Nesse vídeo um adepto, que até parecia estar alcoolizado, deixava sérias ameaças a Sousa Cintra e a José Peseiro.



A polícia levou a sério a ameaça e reforçou a segurança na Academia.



O guarda-redes Viviano (ex-Sampdoria), os defesas Bruno Gaspar (ex-Fiorentina) e Marcelo (ex-Rio Ave), o médio Jatobá (ex-Dunav Ruse) e o extremo Raphinha (ex-Vitória de Guimarães) foram as caras novas no primeiro apronto orientado pelo novo treinador José Peseiro, aberto na totalidade à comunicação social.



Com o director geral para o futebol, Augusto Inácio, também no relvado, vários foram os futebolistas que regressaram ao clube de Alvalade e com uma surpresa, depois de terminados os respectivos empréstimos.



O avançado holandês Luc Castaignos, que estava cedido ao Vitesse, foi a grande novidade no relvado da Academia de Alcochete.