Jesus mantém porta aberta mas não força saída

Tal como o nosso jornal adiantou em tempo oportuno, Jorge Jesus chegou mesmo a ser um dos nomes na lista da qual sairá o próximo treinador do Sporting.



No entanto, apesar de o regresso do técnico português ter sido um desejo de Sousa Cintra, rapidamente acabou por ser uma hipótese descartada, dado que JJ assinou recentemente um contrato milionário com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e por isso não irá forçar a saída. Apesar de esta condicionante incontornável, sabe o nosso jornal que o ex-técnico dos leões, que ontem foi recebido em euforia em Riade, não fecha a porta a um futuro regresso.



Aliás, foi o próprio quem admitiu recentemente que no próximo ano estará de volta a Portugal, onde pretende abraçar mais um projeto.